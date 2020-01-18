Названы самые популярные автомобили в мире по итогам 2019 года

Аналитики опубликовали данные по продажам новых автомобилей на мировом авторынке за 2019 года.

Так стали известны самые продаваемые авто в мире. Самым популярным автомобилем в мире по итогам 2019 года снова стал Toyota Corolla.

Его объёмы продаж составили 1,24 млн экземпляров, что на 4,1% больше. Пикап Ford F-Series стал вторым с показателем 1,07 млн единиц, что на 1,1% меньше.

В тройке лидеров располагается кроссовер Toyota RAV4, объёмы продаж которого уже не превышают одного миллиона рублей.

Компании за прошлый год удалось реализовать 931 852 кроссоверов, что на 11,4% больше. На четвертом и пятом месте оказались две модели марки Honda, а это Civic и CR-V.

Первый был продан в количестве 821 374 ед., а второй – 818 981 шт.

В десятке мировых лидеров оказались: Volkswagen Tiguan (741 297 ед., -7,6%), пикап Ram (731 895 ед., +17,4%), седан Toyota Camry (690 729 ед., +3,1%), хэтчбек Volkswagen Golf (687 664 ед., -12,9%) и пикап Chevrolet Silverado (644 013 ед., -1,5%).