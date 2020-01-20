Компания Mazda на территории РФ проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправит 22 своих автомобиля, проданные в прошлом году.
Mazda отзывает в России 22 автомобиля Mazda CX-9
20.01.2020 18:14
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Об отзыве сообщил 20 января Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mazda отзывает в России 22 автомобиля Mazda CX-9, реализованных в период с 9 по 14 мая 2019 года.
Причиной необходимости проведения сервисной кампании являются протекторы шин, которые могут частично отслаиваться от каркаса шин.
Речь идет о заводских шинах. Отмечается, что на заводе-изготовителе случайно допустили ошибку, что привело к снижению прочности протектора шин.
Владельцев отзывных машин проинформируют о необходимости посетить сервисный центр, где проведут проверку и при необходимости замену полноразмерных шин.
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