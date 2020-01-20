Компания Kia сосредоточилась на кроссоверах и электромобилях

В ней предусмотрен выпуск в ближайшие годы множества новых электрических автомобилей и внедорожников.

В рамках стратегии компания к 2025 году должна сформировать модельный ряд электрокаров, а также расширить линейку кроссоверов и внедорожников на разных рынках.

В общей сложности стратегия Plan S предусматривает выпуск к 2025 году 11 новинок. Ближайшей новинкой, которая будет выпущена в 2021 году, станет автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Машина будет оснащена инновационными системами и решениями.

Как отметили в компании, эта модель будет выполнена в стилистике кроссовера. Планируется сделать запас хода этого электрокара более 500 км, а от специальной зарядки батарея будет заряжаться не более 20 минут.

Вся линейка электрокаров к 2025 году будет представлена 11 моделями, с которыми планируется занять долю на мировом авторынке не менее 6,6%.

Также план предусматривает 25% долю в продажах гибридов и электрокаров.

Что касается внедорожников и кроссоверов, то они уже занимают 50% доли в продажах бренда без учета Китая, но к 2022 году показатель планируют увеличить до 60%. В реализацию новой стратегии будет инвестировано 25 млрд долларов.

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