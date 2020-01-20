Американская марка привезет на российский авторынок свой новый кроссовер, который имеет три ряда сидений и был представлен год назад.

О том, что новый семиместный кроссовер Cadillac XT6 появится в нашей стране стало известно на прошлой неделе, когда компания получила ОТТС на модель.

Между тем российским журналистам удалось выяснить, что трехрядный Cadillac XT6 приедет на российский рынок весной.

По информации «Авторевю», его поставки будут организованы с предприятия компании в штате Теннесси.

Новый Cadillac XT6 в России получит один двигатель с отдачей 200 лошадиных сил. Цены и комплектации новой модели будут озвучены накануне продаж.

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