В РФ приедет 7-местный кроссовер Cadillac с 2,0-литровым мотором

Компания Cadillac на территории РФ сертифицировала семиместный автомобиль XT6, получив на него ОТТС.

В документе указали спецификации модели, при этом о дате старта продаж информации нет, но ожидается, что модель выйдет в течение этого года.

В ОТТС указано, что кроссовер Cadillac XT6 может быть с 6 или 7-местным, а в движение его будет приводить двухлитровый двигатель, оснащенный турбиной.

Он будет работать в паре с 9-ступенчатой КП, с системой деактивации цилиндров и системой страт/стоп. Мощность установки составляет 200 л.с. при 350 Нм крутящего момента.

В списке оснащенности заявлен адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, датчики давления в шинах, климат-контроль на три зоны и многое другое.

Еще в качестве силовой установки могут предложить 3.6-литровый двигатель с отдачей 314 лошадиных сил и функцией деактивации двух цилиндров.