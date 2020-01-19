Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Стоит отметить, что специалисты не учитывали технические характеристики и динамические данные машины.

Оценка проводилась исключительно по комфорту, удобству и возможности перевозки маленьких детей.

В списке очень много моделей премиум класса, но это не удивительно, ведь такие автомобили создаются специально, для того чтобы дать пассажирам и водителям максимальный комфорт.

В CarBuyer отметили, что ТОП составлялся на основе отзывов самих автовладельцев.

В первую «тройку» попали Mercedes-Benz E-Class, хэтчбек Citroen C3 и Jaguar XF. Далее по списку находятся Skoda Superb и Volvo S90, но тут стоит отметить, что чешский флагман позиционируется как практичный семейный автомобиль с улучшенным комфортом.

Во вторую «пятерку» попали модели, которые в целом покупают из-за премиальных материалов, удобства, огромного выбора опций, мощных моторов и престиж, а именно речь идет о моделях Mercedes-Benz S-Class, BMW 5 Series, Range Rover, Infiniti Q30 и Rolls-Royce Ghost.

Составлен рейтинг лучших 10-летних автомобилей от 250 тысяч рублей.

Названы самые популярные автомобили в мире по итогам 2019 года.