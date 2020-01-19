Составлен рейтинг лучших 10-летних автомобилей от 250 тысяч рублей

На вторичном рынке большое количество автомобилей возрастом старше десяти лет, причем покупателям будет несложно среди большого разнообразия найти модель в хорошем состоянии.

Специалисты «Российской газеты» назвали лучшие десятилетние автомобили от 250 тысяч рублей.

В списке числятся исключительно модели импортного производства, и открывает список седан Volkswagen Polo.

Эта модель до сих пользуется большим спросом и выделяется просторным салоном, большим багажником и проверенными ДВС.

На вторичном рынке выбор Volkswagen Polo очень большой, причем можно найти не только десятилетние экземпляры стоимость 250 тыс. рублей, но также и годичные модели с минимальным пробегом, но высоким ценником.

Для любителей кроссоверов советуют присмотреться к KIA Sportage III/Hyundai ix35. Эти модели в неплохом состоянии можно купить за 500 тыс. рублей.

Также неплохой моделью среди «десятилеток» эксперты «Российской газеты» посчитали Peugeot 3008, который зачастую продают в пределах 600-700 тыс. рублей и эта модель отлично подойдёт небольшой семье.

Для любителей машин корейского производства рынок предложит еще KIA Sorento II. Эта модель может порадовать классическим дизайном и дизельным мотором.

Но стоит отметить, что предложений с дизельным 2,2-литровым мотором немного, и стоят они около 900 тыс. рублей.

Среди больших кроссоверов и внедорожников лучшими на вторичном рынке можно считать Toyota Highlander II стоимостью около 1,3 млн рублей, Ford Explorer V с ценником от 800 тыс. до 1,1 млн рублей, а также Nissan Patrol VI.

Японский внедорожник в хорошем состоянии и пробегом до 100 тыс. км. продают примерно за 2 млн рублей.

Любителям экзотики советуют присмотреться к Chevrolet Camaro. Это купе на российском рынке предлагают с 2010 года, и сейчас «живые» экземпляры можно купить по цене от 1 до 1,5 млн рублей в зависимости от установленного под капотом мотора.

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