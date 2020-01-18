Названы лучшие автомобили 2020 года по версии американцев



Лучший автомобиль года выбирали в трех разных категориях, а жюри выбирали из 90 моделей авто. Так, лучшим в категории легковой автомобиль был признан Chevrolet Corvette C8 Stingray.

Ему удалось обойти такие автомобили как Hyundai Sonata и Toyota Supra, занявшие второе и третье место. У Chevrolet Corvette C8 Stingray отметили яркий дизайн и отличные характеристики, как для автомобиля такого сегмента.

В категории кроссовер 2020 года главный приз получил Kia Telluride. Его главными соперниками в сегменте были Hyundai Palisade и Lincoln Aviator.

Что касается пикапов, то тут лидером стал новый Jeep Gladiator, который к слову в этом году ожидается в России. Этому пикапу удалось обойти таких конкурентов как Ford Ranger и Ram Heavy Duty.