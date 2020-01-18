Опубликован топ-10 самых популярных иномарок в РФ в 2019 году

Основой для составления рейтинга стали данные по продажам новых авто за прошлый год. Как сообщают аналитическое агентство «Автостат», больше всего россияне покупали KIA Rio, который и стал лидером среди иномарок.

Его объёмы продаж составили 92,5 тыс. экземпляров. Этот автомобиль является лидером среди иномарок уже три года подряд.

На второй строчке оказался кроссовер Hyundai Creta с результатом 71,5 тыс. единиц, что на 5,8% больше.

В тройку лидеров вошел седан седану Hyundai Solaris — 58,7 тыс. (-10,5%). Volkswagen Polo и Renault Duster оказались в первой пятерке — 56,1 тыс. (-5,6%) и 39 тыс. ед. (-5,7%) соответственно.

В топ-10 самых популярных иномарок в РФ в 2019 году еще числятся Volkswagen Tiguan (37,2 тыс. ед.; +11,1%), Renault Logan (35,4 тыс. ед.; +16,9%), Skoda Rapid (35,1 тыс. ед.; +0,1%), KIA Sportage (34,4 тыс. ед.; +5,2%) и Toyota Camry (34 тыс. ед.; +0,9%).