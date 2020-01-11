В Skoda рассказали о новинках для российского рынка

Многие автомобильные компании в России готовят свои новинки для россиян, среди которых будут как обновленные, так и полностью новые модели.

Не исключением является и компания Skoda, которая также представит в нашей стране свои автомобили. Новинки будут выходить на протяжении года и первой из них станет кроссовер Karoq, продажи которого запланированы на первый квартал этого года.

Подробности об этом автомобиле ранее раскрывали в компании, в том числе и озвучив стоимость. В первом квартале этого года в продажу поступит и новый Rapid, подготовленный специально для нашего рынка.

Его презентация в РФ состоялась в начале декабря. Уже к концу года компания предложит и новую генерацию модели Octavia, спецификации которой для рынка России ранее были раскрыты.

Также стало известно, что возобновление продаж RS-модификаций модели российский офис не планирует, по крайней мере в этом году.