Skoda представила новый Skoda Rapid для России



В Северной столице компания организовала специальное мероприятие, в ходе которого и был представлен новый Skoda Rapid для России, а также названа и цена.

В отличие от предшественника лифтбек получил обновленную внешность, которая теперь выполнена в стиле модели Scala.

В салоне предлагают двухспицевый пуль с подогревом и дисплей диагональю 6,5 или 8-дюймов. За дополнительную плату клиенту предложат трехспицевый руль.

Моторная гамма нового Skoda Rapid осталась без изменений и по-прежнему представлена 1,6 или 1,4-литровыми агрегатами, работающими в паре с механикой, автоматом или роботизированной КП DSG.

В списке оборудования лифтбека предложат шесть подушек безопасности, функцию мониторинга степени усталости водителя, цифровую приборную панель, два разъема USB-C и многое другое.

В базовой комплектации новый Skoda Rapid оценили в 829 тысяч рублей, что на 32 тыс. дороже в сравнении с предшественником.