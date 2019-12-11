Продажи Skoda Karoq в России начнутся в 1 квартале 2020 года



Подразделение компании Skoda в России раскрыло предварительные сроки выхода автомобиля, а также назвало начальную стоимость модели.

Новый кроссовер Skoda Karoq поступит в продажу в первом квартале следующего года. Более точные сроки старта продаж будут объявлены дополнительно.

Первым на рынке появится кроссовер, оснащенный турбированным двигателем объёмом 1,4 литра, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Такой вариант оценили в 1 515 000 рублей.

Другие версии новинки поступят в продажу позднее. В частности, в дальнейшем Karoq будет предлагаться еще с 1,6-литровый двигателем, работающим с механикой или автоматом, а также с 1,4-литровым TSI с роботизированной КП DSG и полноприводной системой.

В списке базового оборудования предложат колесные диски на 16 дюймов, светодиодные задние фонари, круиз-контроль, задние датчики парковки, противотуманные фары и другое.

Стоит отметить, что компания будет расширять линейку комплектаций и версий этого кроссовера в зависимости от спроса на него. К слову серийная сборка модели будет налажена на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.