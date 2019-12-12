О новинках LADA в 2021 году рассказали в Сети

«АвтоВАЗ» в ближайшие годы представит несколько новинок, но точные сроки их выхода официально объявлены не были.

При это есть некоторые факты, которые указывают на разработку той или иной модели. Так, недавно стало известно о разработке новой генерации Лады Гранты, причем были данные, что она дебютирует уже в 2021 году.

Однако дату презентации в компании опровергли. Теперь портал «Лада.Онлайн» сообщил о других новинках LADA в 2021 году.

По информации издания, через год появится новая генерация внедорожника LADA 4×4. В данном случае все возможно, так как недавно «АвтоВАЗ» уже патентовал дизайн салона преемника модели.

Помимо этого, некоторые LADA могут получить специальные версии, предназначенные не только для продажи, но и для спецслужб.