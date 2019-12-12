«АвтоВАЗ» в ближайшие годы представит несколько новинок, но точные сроки их выхода официально объявлены не были.
О новинках LADA в 2021 году рассказали в Сети
13.12.2019 00:50
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При это есть некоторые факты, которые указывают на разработку той или иной модели. Так, недавно стало известно о разработке новой генерации Лады Гранты, причем были данные, что она дебютирует уже в 2021 году.
Однако дату презентации в компании опровергли. Теперь портал «Лада.Онлайн» сообщил о других новинках LADA в 2021 году.
По информации издания, через год появится новая генерация внедорожника LADA 4×4. В данном случае все возможно, так как недавно «АвтоВАЗ» уже патентовал дизайн салона преемника модели.
Помимо этого, некоторые LADA могут получить специальные версии, предназначенные не только для продажи, но и для спецслужб.
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