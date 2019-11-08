Lada 4×4 до сих пор пользуется высоким спросом несмотря на то, что впервые внедорожник вышел 1977 году.

В прошлом году российский автогигант демонстрировал на автосалоне в Москве концепт Lada Vision 4×4, который в первую очередь показывал дальнейшее развитие Х-дизайна.

Как отмечали представители компании, показанный концепт не будет серийным, но некоторые решения от него будут использоваться в серийных моделях.

Тем не менее «АвтоВАЗ» готовит смену поколений Lada 4×4. Модель новой генерации должна появится уже в 2022 году.

Между тем в базе Роспатента обнаружили документ с номером 117470, в котором показали запатентованный салон Lada Vision 4×4.

В нем можно заметить наличие вытянутых вертикальных дефлекторов вентиляции, большой экран информационно-развлекательной системы, а также цифровую панель приборов и сидения с боковой поддержкой.