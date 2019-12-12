АВТОВАЗ прокомментировали выход новой LADA Granta в 2021 году

Недавно в Сети появилось сообщение о выходе нового поколения LADA Granta в 2021 году.

Тогда сообщалось, что вазовцы уже работают над дизайном автомобиля, модель которого существует в пластилине и 3D-модель.

Также была информация, что к разработке новой Гранты привлечены зарубежные специалисты.

Информацию о выходе новой LADA Granta в 2021 году прокомментировали в пресс-службе «АвтоВАЗа», заявив, что данная информация не соответствует действительности.

Впрочем, раньше времени автопроизводитель никакие подробности не раскрывает. Сейчас модельная линейка Гранты, напомним, представлена универсалом.

Седаном, лифтбеком, хэтчбеком, а Cross-версиями и спортивной Drive Active.

В прошлом году модели семейства получили обновление, благодаря которому они снова стали пользоваться повышенным спросом и LADA Granta снова стала бестселлером авторынка России.