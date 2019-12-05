Volkswagen в Германии начала продажи нового хэтчбека Golf

Хэтчбек новой генерации был представлен в конце октября этого года, а позднее стало известно и о старте серийного производства.



В России Volkswagen Golf появится к концу 2020 года, а вот в Германии компания Volkswagen уже начала его продажи.

Автомобиль доступен для покупки за 27 510 евро в версии Life и эта комплектация на старте продаж будет единственной.

Только в следующем году на рынок выйдут базовые версии с ценником от 20 000 евро и модификации Style и R-Line.

Напомним, что хэтчбек создали на новой платформе, а вместе со сменой поколений из линейки убрали трехдверный вариант.

Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными установками мощностью от 115 до 150 л.с. Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или 7-ступенчатый робот.