Хэтчбек Volkswagen Golf новой генерации представили официально

Volkswagen представила новое поколение самого популярного автомобиля в Европе. Модель осталась на платформе от прошлого поколения, полностью узнаваемой и получила новые опции.

Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.

Новинка получила светодиодную оптику, причем она уже есть в базовой версии. Самая доступная комплектация получила восемь светодиодных элементов и галогеновые поворотники, а в более дорогих версиях установлено 11 светодиодных блоков. Самая дорогая версия «Гольфа» получила адаптивную оптику с 22 диодами.

Новое поколение немного выросло в размерах и теперь длина модели составляет 4824 мм, ширина — 1800 мм и высота — 1456 мм. Колесная база не изменилась – 2636 мм.

В основе восьмого поколения лежит тележка – MQB, которую также использовали и для седьмого «гольфа».

В Старом Свете хэтчбек будет доступен в 13 версиях, но среди них больше будет варианта с полностью электрической силовой установкой.

Под капотом Golf будут устанавливать литровый и полуторалитровый бензиновые турбомоторы, турбированный дизельный агрегат объёмом 1,5-литра и гибридные силовые агрегаты. Также компания разработала версию TGI работающую на метане.

Трансмиссия для ДВС и гибридов будет механическая или DSG. В салоне нового хэтчбека теперь минимуму кнопок, но вместо этого установлен большой сенсорный экран, который также заменил привычную панель приборов.

В ЕС Volkswagen Golf предложат в четырех версиях: Golf, Life, Style и R-Line. В России восьмое поколение «гольфа» тоже появится, но в четвертом квартале 2020 года.

Известно, что будут доступны 1,6-литровый атмосферный мотор и 1,4-литровый турбодвигатель. Отдача первого составит 110 л.с., а второго 150 л.с.