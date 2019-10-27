Дебют восьмого поколения хэтчбека состоялся несколько дней назад, но уже названы предварительные сроки его выхода на российский рынок.
Новый Volkswagen Golf приедет в Россию к концу следующего года
27.10.2019 16:53
26 0
Более подробно о модели Volkswagen Golf после смены поколений сообщалось ранее, но напомним, что хэтчбек создавался на платформе от предшественника, имеет увеличенные габариты, а также моторную гамму с несколькими ДВС и гибридной установкой.
Как рассказали представители компании, новый Volkswagen Golf приедет на российский рынок уже в следующем году.
В частности, продажи запланированы на четвертый квартал 2020 года. Цены и комплектации модели будут объявлены ближе к старту продаж.
Комментарииcomments powered by HyperComments