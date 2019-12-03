Такого успеха новой модели от Kia удалось добиться спустя два месяца с момента старта продаж.
Новый Kia Seltos стал самым популярным кроссовером в Индии
03.12.2019 13:32
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В октябре компания реализовала в Индии почти 13 тысяч экземпляров Kia Seltos, а в ноябре результат составил 14 005 единиц.
С такими объёмами продаж новинка стала бестселлером сегмента кроссоверов на рынке Индии.
Стоимость кроссовера варьируется от 970 000 до 1 700 000 рупий, а это от 865 000 до 1 516 000 рублей в эквиваленте.
Напомним, Kia Seltos появится и на российском рынке, причем ранее были названы сроки старта продаж.
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