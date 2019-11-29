Озвучена дата старта продаж кроссовера Kia Seltos в России

Новый кроссовер на российском рынке появится в первом квартале следующего года.

Порталу «АвтоВзгляд» удалось узнать, когда компания KIA в РФ привезет свой новый компактный кроссовер Seltos.

По данным портала, модель в продажу поступит 1 февраля, но данную информацию в российском офисе марки пока не подтверждают, но и не опровергают.

О ценах и комплектациях Seltos пока не сообщается, их объявят только ближе к старту продаж.

Ранее сообщалось, что в России кроссовер будет предлагаться в пяти комплектациях Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+.



Кроссовер будет доступен с разными цветовыми решениями, в том числе двухцветными и металликами. Линейка двигателей будет представлена бензиновыми силовыми установками, а именно двухлитровым 149-сильным и 1,6-литровым 177-сильным агрегатами.

Первый будет работать в паре с вариатором, а второй предложат с семискоростной роботизированной КП. Система привода будет на все колеса или на переднюю ось. Сборка кроссовера Kia Seltos будет организована на предприятии «Автотор» в Калининграде.