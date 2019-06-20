Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos

Kia представила свой новый глобальный кроссовер Seltos. Его презентация состоялась в Индии и там он будет производиться. Также производство наладят в Южной Корее и России.

Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.

У Kia Seltos и Hyundai Creta одна платформа, к тому же используется два варианта подвески. Например, в полноприводной модификации используется многорычажная подвеска, а в переднеприводных версиях сзади установлена «балка».

Но несмотря на сходство корейских кроссоверов Kia Seltos получит более богатое оснащение, чем Creta.

В салоне новинки будет предлагаться проекционный дисплей, камера кругового обзора, продвинутая мультимедийная система с большим сенсорным экраном и цифровая панель приборов.

В самых дорогих версиях предложат кожаный салон с вентиляцией передних кресел.

В зависимости от рынка в модели будет меняться и моторная гамма. Для Индии будет доступно три мотора, среди которых два дизельных и один бензиновый.

Трансмиссия в зависимости от ДВС будет предлагаться механическая, автоматическая, роботизированная или вариатор.

В Корее Kia Seltos поступит в продажу с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 149 л.с., в паре с которым предложат вариатор.

Дизельный 177-сильный 1.6 T-GDI предложат с роботизированной коробкой, а 1.6 CRDI мощностью 136 л.с. будет доступен с автоматической КП.

В следующем году Kia Seltos должен появиться в России, а его сборку могут организовать на калининградском Автоторе.