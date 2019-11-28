Названы цены на лифтбек и универсал Skoda Octavia 2020

Модель уже встала на конвейер предприятия во Млад-Братиславе о чем уже сообщалось ранее.

Презентация новой Skoda Octavia состоялась 11 ноября, а теперь стали известны цены на лифтбек и универсал Skoda Octavia 2020 для Чехии.

Универсал поступит в продажу на внутреннем рынке в декабре и будет оценен от 639 900 крон или 1,77 млн рублей.

Лифтбек появится в продаже позже и получит ценник от 456 900 крон или 1,26 млн рублей минимум.

В базовой комплектации универсала предложат виртуальную панель приборов с 10-дюймовым экраном, колесные диски на 16 дюймов, электрические стеклоподъемники, кожаный руль, а также информационно-развлекательную с 8-дюймовым дисплеем.