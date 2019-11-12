Представлена новая Skoda Octavia

Skoda в Праге провела презентацию нового поколения Octavia, которая ничего общего не имеет с предыдущей генерацией, и теперь в ее основе лежит модульная платформа.

Четвертое поколение семейства Octavia выросло в размерах. Так, лифтбек теперь на 19 мм длиннее, а универсал на 22 мм, ширина машины тоже увеличилась (+15 мм), а вот колесная база не изменилась — 2686 мм.

За счет увеличения габаритов вырос и объём багажного отделения и у лифтбека он теперь составляет 600 литров, а у универсала 640 литров, но объём багажника может быть меньше, так как в линейке есть гибридная версия Octavia.

Внешность «Октавии» теперь похожа на обновлённый Superb. В новинке теперь устанавливают светодиодную оптику или матричную, но последнюю предложат только в топовых комплектациях.

Салон «Октавии» стал просторнее. Для задних пассажиров пространство для ног увеличили до 78 мм, а также модель оснастили современной мультимедийной системой, проекционным дисплеем и цифровой панелью приборов.

На российском рынке четвёртое поколение Octavia появится в четвертом квартале 2020 года. Новинка будет предлагаться с атмосферным 1,6 и 1,4-литровым турбомотором.

В дальнейшем возможно появится 1,8-литровый турбодвигатель. Гибридные, дизельные и метановые версии в РФ скорее всего не привезут.

В Европе чешскую модель будут предлагать с дизельными и бензиновыми агрегатами мощностью от 110 до 200 л.с., с гибридной силовой установкой и битопливную версией со 130-сильным ДВС. Также предложат RS модификацию.

Трансмиссия для «Окттавии» предусмотрена механическая или роботизированная DSG с технологией shift-by-wire.