Skoda начала производство новой Skoda Octavia

28 ноября чешская компания официально объявила, что начала производство новой Octavia на предприятии во Млада-Болеславе.

К слову в России автомобиль новой генерации будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде.

На предприятии во Млада-Болеславе ежедневно начинают сходить с конвейера по 1 150 автомобилей, а ежегодный объём составит 400 тысяч экземпляров.

Стоит отметить, что на это заводе Octavia собирают уже более 20 лет. За этот период модель была продана в количестве более 6,5 млн экземпляров.