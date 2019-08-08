Lada Vesta с вариатором оказался чуть медленнее, чем Vesta Sport

Первым автомобилем Лада, который получил 1,6-литровый двигатель Renault-Nissan, работающий в паре с вариатором Jatco стал Lada Xray Cross.



Но кросс-версия хэтчбека будет не единственной, у которой появился вариатор, так как такую же трансмиссию получит и Лада Веста.

Ранее в сети даже публиковали фото салона модели с вариатором. Теперь один из российских дилеров раскрыл информацию о динамических характеристиках седана с новой трансмиссией.

Так, выяснилось, что Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее Vesta Sport.

В частности, 113-сильная версия обычного с вариатором будет разгоняться до первой сотни за 10,3 секунды, и она окажется по показателю в одном ряду с Lada Vesta со 122-сильным мотором и «механикой», которая на одну сотую секунды разгоняется быстрее.

Заряженная спорт-версия Весты со 145-сильным двигателем и механикой имеет разгон 9,6 секунды, а это на 0,7 секунды быстрее, чем обычный седан с новым двигателем и КП.

Ожидается, что новинка появится в продажу в конце этого или в начале следующего года.