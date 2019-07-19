Стали известны цены на Lada XRay Cross с вариатором

Кросс-версия хэтчбека с вариатором встала на конвейер 19 июня и вот сегодня стала известная официальная стоимость новинки.

Lada XRay Cross в новом исполнении будет предлагаться с вариатором Jatco JF015E, а эта трансмиссия будет работать с двигателем Renault H4Mk.

Версия с новой трансмиссией будет доступна для покупки в четырех комплектациях, где самая доступная Classic/Optima получила ценник 841 900 рублей.

Вторая комплектация – Comfort оценена в 884 900 рублей, а Luxe и Luxe/Prestige обойдутся покупателям в 934 900 и 966 900 рублей.

Таким образом модель обходится на 50 тысяч рублей дороже, чем варианты с механической КП.