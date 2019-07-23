УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона УАЗ «Патриот» с АКПП

В машине будут устанавливать автоматическую трансмиссию 6L50 Punch Powerglide от компании Punch Powertrain.

Эту коробку производят в КНР, а ранее ее устанавливали в Cadillac CTS и Chevrolet Colorado.

Накануне УАЗ в своем Instagram опубликовала пару снимков салоне будущей новинки.

Недавно «Твоё Авто» сообщал, что Ульяновский автозавод предложит автолюбителям протестировать свой внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Для этого машине устроят автопробег по крупнейшим городам страны, и в них каждый желающий сможет ознакомиться и протестировать машину.

Также недавно стало известно, что в «Патриот» получит дизельный мотор от компании Ford.