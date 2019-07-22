В рестайлинговой версии внедорожника УАЗ «Патриот» будут устанавливать дизельный мотор от компании Ford.
УАЗ Патриот получит дизельный двигатель от Ford
22.07.2019 14:42
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По данным бельгийского дилера марки УАЗ, в обновленной версии «Патриота» будет не только изменена внешность, но также и модернизирована рама.
За счет этого под капот машины можно будет устанавливать дизельный двигатель Duratorq объёмом 2,2-литра.
Такой ДВС можно встретить в Ford Transit, где отдача дизеля составляет 100, 125, и 136 л.с.
Для Duratorq в Transit доступна шестиступенчатая механическая коробка передач, а в некоторых вариантах предлагают и систему полного привода.
Напомним, осенью в продаже появится УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач, разработанной французской компанией Punch Powertrain.
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