УАЗ Патриот получит дизельный двигатель от Ford

В рестайлинговой версии внедорожника УАЗ «Патриот» будут устанавливать дизельный мотор от компании Ford.

По данным бельгийского дилера марки УАЗ, в обновленной версии «Патриота» будет не только изменена внешность, но также и модернизирована рама.

За счет этого под капот машины можно будет устанавливать дизельный двигатель Duratorq объёмом 2,2-литра.

Такой ДВС можно встретить в Ford Transit, где отдача дизеля составляет 100, 125, и 136 л.с.

Для Duratorq в Transit доступна шестиступенчатая механическая коробка передач, а в некоторых вариантах предлагают и систему полного привода.

Напомним, осенью в продаже появится УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач, разработанной французской компанией Punch Powertrain.