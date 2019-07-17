УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКПП

Автопроизводитель «Патриоту» с АКПП решил устроить заезд по крупнейшим российским городам.

Новая версия внедорожника 29 июля стартует с предприятия, а на следующий день она будет в Казани.

1 августа будущую новинку смогут протестировать в Нижнем Новгороде, 3 августа машина появится в дилерском центре Санкт-Петербурга, а через три дня в Москве. Также остановки будут сделаны в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Во всех этих городах желающие смогут ознакомиться с внедорожником и протестировать его. Стоит отметить, что за весь тур «Патриот» с автоматической коробкой проедет свыше 10 тыс. км.

Напомним, в «Патриоте» будет устанавливаться коробка GM 6L50 от фирмы Punch Powerglide.

Осенью модель уже появится в продаже и по предварительным данным она будет стоить на 60-100 тыс. дороже от версии с механической трансмиссией.