Обновлённый Audi Q7 приедет в Россию только с дизелем

Немецкая компания в июне провела презентацию обновленного кроссовера Audi Q7, а недавно дебютировала и его «заряженная» версия.



Более подробно о новинках портал «ТвоёАвто» уже сообщал, но сегодня стали известны подробности о российской версии автомобиля.

О том, что в нашу страну обновленная модель приедет не было сомнений, но сроки не сообщались.

Между тем журналистам «Авторевю» удалось выяснить, что обновленный кроссовер Audi Q7 приедет в Россию в первом квартале следующего года и будет предлагаться только в версии с дизельным двигателем.

Как известно, после обновления автомобиль для европейского рынка будет предлагаться только в версиях со стартер-генератором, но в России он будет доступен с прежним CVMD.

Речь идет о шестицилиндровом трехлитровом дизеле мощностью 246 л.с. Двух- и трехлитровые бензиновые моторы больше доступны не будут, в связи с тем, что россияне при покупке автомобиля Q7 в 98% выбирают именно турбодизельный вариант.