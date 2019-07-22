Audi представил обновлённый кроссовер SQ7 TDI

В прошлом месяце был обновлен кроссовер Audi Q7, а теперь рестайлинг провели и для заряженной версии модели.

Audi обновила SQ7, который теперь очень сильно похож на Audi Q7 за исключением некоторых элементов.

Оптику в «заряженной» версии применили такую же как и в гражданской, а вот радиаторная решетка новики отличается от Q7.

Если в последнем используется одинарные вертикальные планки, то в SQ7 они двойные.

Также в «заряженном» кроссовере установили серебристые корпуса боковых зеркал и двойные патрубки выхлопной системы.

В рестайлинговом Audi SQ7 расширили список стандартного оборудования и теперь автомобиль предлагается спереди с 400 мм тормозными дисками и 370 мм дисками сзади.

В качестве опции доступны углерод-керамические тормозные механизмы. В салоне в базовой версии устанавливаются спортивные кресла, настраиваемая подсветка, мультимедийная система с MMI и виртуальная панель приборов.

Под капотом кроссовера все осталось без изменений и там устанавливается четырёхлитровый V8 турбодизель мощностью 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Трансмиссия предлагается только автоматическая восьмидиапазонная с системой полного привода.

Также кроссовер оснащен активным дифференциалом, подруливающими задними колесам и пневматической спортивной подвеской.

Продажи обновленного Audi SQ7 стартуют в сентябре текущего года. Машину в Европе можно будет купить по цене от 94 900 евро или 6,7 млн рублей.