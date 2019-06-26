После обновления кроссовер Audi Q7 будет доступен только в гибридных версиях. В частности речь идет о так называемом мягком гибриде.



Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7, который теперь выполнен в стилистике новых Audi A6 и A7.

В экстерьере автомобиля появились лазерные фары, восьмиугольная решетка радиатора с вертикальными планками, более крупные воздухозаборники, а также обновленный передний и задний бамперы.

В базовой комплектации кроссовера будут доступны светодиодные фары, в более дорогих комплектациях матричная оптика, а за дополнительную плату предложат новые лазерные фары. В салоне кроссовера теперь имеется панель i-cocpit, представленная двумя сенсорными экранами, один из которых относится к мультимедийной системе.

Также для Audi Q7 предложат цифровую панель приборов, сервисы Amazon Alexa и нового голосового помощника. Линейка двигателей представлена дизельными шестицилиндровыми двигателями объёмом три литра и мощностью 231 и 286 л.с.

Также есть бензиновый силовой агрегат мощностью 340 л.с. Все моторы будут работать с автоматической трансмиссией и 48-вольтовым стартер-генератором.

Напомним, что последний позволит снизить нагрузку на двигатель при ускорении, а также будет вращать колеса при движении накатом.

Таким образом, система позволяет снизить расход топлива.

В продажу обновленный Audi Q7 поступит до конца лета. О стоимости и комплектациях будет объявлено дополнительно.