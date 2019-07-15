Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам

Третьего июля китайская компания провела презентацию обновленного кроссовера Geely Atlas, который отличается от предшественника новым дизайном и получил приставку к названию.



На китайском рынке эта модель носит название Boyue и эта модель уже приехала к дилерам, тогда как старт продаж будет дан осенью этого года.

Первые партии кроссовера привезли дилерам в качестве выставочных образцов, а китайские СМИ уже распространили и первые живые фотографии модели.

Напомним, что обновленный кроссовер Geely Atlas был замечен на тестах и в России.

По предварительным данным, его продажи в нашей стране стартуют до конца года. Сейчас дорейстайлинговый вариант модели в нашей стране оценен от 1 114 990 рублей.