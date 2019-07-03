Новый Geely Atlas Pro с двигателем от Volvo представили официально

Geely в Китае провела презентацию своего нового кроссовера Boyue Pro, который в РФ продается под названием Atlas.

Новинка относится к 2020 модельному году и она существенно отличается от предыдущего кроссовера. Как оказалось, были внесены большие изменения как ко внешности, так и в салоне.

Новое поколение Boyue Pro стало длиннее на 25 мм и теперь показатель составляет 4 544 мм, ширина осталась прежней — 1 831 мм, а высота стала на 19 мм больше — 1 713 мм. Колесная база осталась прежней — 2 670 мм.

Со сменой поколения китайский кроссовер получил турбомотор от компании Volvo. Теперь под капотом устанавливается 1,5-литровый турбированный ДВС мощностью 177 л.с. при 255 Нм крутящего момента.

Также будет предлагаться версия с 1,8-литровым 184-стильным турбомотором.

Трансмиссия для первого силового агрегата предлагается шестиступенчатая автоматическая от Aisin, а со вторым мотором доступна семиступенчатая роботизированная коробка. Привод для Geely Boyue Pro предлагается передний или полный.

В салоне кроссовера теперь устанавливается цифровая панель приборов и новое рулевое колесо. Также была переработана центральная консоль и установлен большой сенсорный экран мультимедийной системы.

В Китае продажи нового поколения Geely Boyue Pro начнутся осенью, а цены на кроссовер будут объявлены ближе к старту продаж.