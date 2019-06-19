Еще в прошлом месяце стал известно, что на российском рынке до конца текущего года появится в продаже обновленный кроссовер Geely Atlas.

Недавно очевидцы смогли сфотографировать тестовый прототип кроссовера марки Geely. Обновлённый Geely Atlas заметили во время тестов в России, а снимок оказался в распоряжении Авто Mail.ru.

Стоит отметить, что для китайского рынка рестайлинговая модель уже предлагается. В отличие от предшественника, автомобиль имеет иное оформление передней части, а также иные задние фонари.

По предварительным данным, моторная гамма российской версии кроссовера после обновления останется без изменений и будет представлена 2,0 и 1,8-литровыми агрегатами. Сборка Geely Atlas осуществляется на предприятии БелДжи в Беларуси.