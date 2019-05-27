Самый востребованный на российском рынке китайский кроссовер скоро появится в обновленной версии.



Geely Atlas в нашей стране показывает рост продаж, на который повлияла, в том числе и версия модели с новым двигателем.

Но в компании обещают привезти в Россию рестайлинговую версию кроссовера. По предварительным данным, обновленный Geely Atlas появится на рынке РФ в конце этого года.

Для того, чтобы запустить обновленную версию модели, компании нужно провести небольшую модернизацию на линии заводе «БелДжи», где и осуществляется сборка Geely Atlas для РФ.

В отличие от предшественника кроссовер имеет небольшие изменения во внешности, а в салоне появится информационно-развлекательная система, в которой не будет физических кнопок.

В моторной гамме изменений не произойдет и автомобиль по-прежнему будет доступен с тремя силовыми установками. Сейчас стоимость кроссовера варьируется от 1 089 990 до 1 639 990 рублей.