Кроссовер Geely Atlas получил в РФ новый турбированный двигатель

Китайская марка Geely на российском рынке начала продажи новой версии своего кроссовера Atlas, которая получила турбированный двигатель, доступны для модели в двух комплектациях.

Ранее автомобиль предлагался с атмосферным мотором объёмом 2,4 литра мощностью 149 л.с. и 2,0-литровым 139-сильным агрегатом.

Первый был доступен в топовых комплектациях, но теперь топовым двигателем стал новый 1,8-литровый тубомотор, мощность которого составляет 163 лошадиных силы.

В паре с двигателем будет работать с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передне- и полноприводной системой.

Geely Atlas в новой версии имеет максимальную скорость 195 км/ч, а заявленный средний расход топлива будет от 7,8 до 8,2 литра в зависимости от системы привода.

Новый силовой агрегат предлагается в комплектациях «Комфорт» и «Люкс» по цене от 1 439 990 рублей.