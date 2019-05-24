Skoda показала свой первый серийный электромобиль Citigo iV

Чешская компания представила не только обновленное семейство Superb , в котором появился гибрид и внедорожная верси я, но и показала свой первый серийный электромобиль Citigo iV.

Из названия не сложно догадаться, что новинка создавалась на базе городского автомобиля Citigo, но отличается от последнего не только наличием электрической силовой установки, но и переработанным интерьером, а также слегка измененной внешностью.

В движение электрокар будет приводиться электродвигателем, мощность которого составляет 82 лошадиных силы. Аккумулятор на 36,8 кВт обеспечит запас хода до 265 км. Разгон электрокара до первой сотни будет за 12,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 130 км/ч.

При использовании быстрой зарядки аккумулятор зарядится за один час до 80%, а от обычной розетки время составит 12 часов и 27 минут. Модель будет представлена только в виде пятидверного хэтчбека. О стоимости новинки и сроках ее выхода будет объявлено дополнительно.