Обновленная Skoda Superb представлена официально

Skoda на закрытом мероприятии представила обновлённую версию флагманской модели Suberb. На презентации сразу показали лифтбек и универсал.

Новинка в экстерьере получила классические изменения — новые бампера измененную радиаторную решетку и оптику Skoda Crystal Lighting. Передние фары теперь полностью светодиодные с динамическими указателями поворотов.

В обновленном третьем поколении Skoda Suberb большие изменения произошли в комплектациях, которые стали богаче за счет увеличения дополнительных опций. Также Suberb впервые получила гибридную силовую установку.

Лифтбек и универсал теперь могут комплектоваться сиденьями с массажем и вентиляцией, а также в них добавили самые продвинутые системы безопасности и даже систему экстренной парковки к обочине, для чего электроника будет сканировать поток автомобилей и разметку.

Добавили во флагманскую модель многоступенчатую систему предотвращения столкновении и ограничение скорости при плохом дорожном покрытии.

Что касается моторов, то купить Skoda Superb можно будет с 1,6-литровым 120-сильным дизелем, который станет базовым. Он будет предлагаться только с семиступенчатым «роботом.

Предложат еще двухлитровые дизельные двигатели мощностью 150 и 190 л.с., причем последний можно будет заказать с системой полного привода.



Моторная гамма бензиновых агрегатов состоит из 150-сильного 1,5 TSI и двухлитровых 190 и 272-сильных турбомоторов.

Для них предусмотрена роботизированная коробка. Самая мощная бензиновая версия будет сразу поставляться с полным приводом.



Гибридная модификация появится в продаже позже. Она получила название Superb iV и в ней уже установлен 1,4-литровый TSI с 156-сильной отдачей, а также электромотор на 85 кВт.

Суммарная отдача установки 218 л.с. Дополняет силовой агрегат батарея емкостью 13 кВт•ч, позволяющая проехать до 55 км на одном заряде. Максимальная дальность хода гибрида составит 850 км.

Skoda Superb iV получит звуковой генератор, который будет работать, когда автомобиль двигается исключительно на электрической тяге.

В первую очередь генератор звука рассчитан на пешеходов и велосипедистов, чтобы они могли услышать движение автомобиля. Также в гибриде будет установлена система кругового обзора и помощник парковки прицепа.