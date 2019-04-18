Это означает, что уже скоро состоится презентация серийной версии модели и ее продажи, которые в компании пообещали начать в первой половине этого года.

Новый купеобразный кроссовер, созданный в первую очередь для российского рынка, уже не раз замечали во время тестирования на дорогах, а недавно даже сообщали и характеристики новинки.

Однако теперь появились официальные данные о моторной гамме, так как Renault сертифицировал в России кросс-купе Renault Arkana, получив ОТТС.

Благодаря этому документу стали известны основные технические данные автомобиля. Ранее было известно, что кроссовер получит новый турбированный двигатель, но как оказалось в линейке двигателей будет еще и 1,6-литровый двигатель, мощность которого составит 114 лошадиных сил при 156 Нм крутящего момента.

Этот агрегат будет работать в паре с пятискоростной механикой или вариатором, но актуальны эти трансмиссии будут только для переднеприводных моделей, тогда как версии с таким двигателем и полным приводом будут работать исключительно с шестискоростной механикой.

1,6-литровый двигатель будет базовым, тогда как для топовых комплектаций предложат турбомотор с отдачей 150 л.с. при 250 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии для него предложат только вариатор, а возможно в дальнейшем и другую КП. Длина кроссовера указана от 4 545 до 4 675 мм, а вес в зависимости от версии будет 1 370 до 1 505 кг.