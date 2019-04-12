Раскрыты технические характеристики кроссовера Renault Arkana

Точные сроки начала продаж нового купеобразного кроссовера по-прежнему не называют, но это состоится в первой половине года.

Однако недавно пресс-служба компании решила раскрыть технические характеристики серийного Renault Arkana, представленного в конце августа прошлого года на мотор-шоу в Москве.

Как рассказали в компании, новинка первой получит новый турбированный двигатель.

В базовых комплектациях для кросс-купе будет доступен передний привод, а в более дорогих исполнениях будет доступен и полный привод.

Среди двигателей предложат турбированный 1,3-литровый агрегат. Мощность новинки в кроссовере составит 150 лошадиных сил при 250 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предложат новое поколение вариатора X-tronic. В новой полноприводной трансмиссии, как говорится в сообщении, будет три режима работы — 2WD, 4WD и 4WD LOCK.

Помимо этого, для кроссовера будет предлагаться новый руль с электроусилителем, позволяющим снизить усилие на 40 процентов при небольших скоростях.

Дорожный просвет новинки составляет 205 мм, а создавалась она на новой платформе, которая имеет сходства с той, что используется в нынешних кроссоверах марки, но с использованием 55% новых компонентов.