Точные сроки начала продаж нового купеобразного кроссовера по-прежнему не называют, но это состоится в первой половине года.
Раскрыты технические характеристики кроссовера Renault Arkana
Однако недавно пресс-служба компании решила раскрыть технические характеристики серийного Renault Arkana, представленного в конце августа прошлого года на мотор-шоу в Москве.
Как рассказали в компании, новинка первой получит новый турбированный двигатель.
В базовых комплектациях для кросс-купе будет доступен передний привод, а в более дорогих исполнениях будет доступен и полный привод.
Среди двигателей предложат турбированный 1,3-литровый агрегат. Мощность новинки в кроссовере составит 150 лошадиных сил при 250 Нм крутящего момента.
В качестве трансмиссии предложат новое поколение вариатора X-tronic. В новой полноприводной трансмиссии, как говорится в сообщении, будет три режима работы — 2WD, 4WD и 4WD LOCK.
Помимо этого, для кроссовера будет предлагаться новый руль с электроусилителем, позволяющим снизить усилие на 40 процентов при небольших скоростях.
Дорожный просвет новинки составляет 205 мм, а создавалась она на новой платформе, которая имеет сходства с той, что используется в нынешних кроссоверах марки, но с использованием 55% новых компонентов.
Renault в России запатентовала внешность серийного кросс-купе Arkana