Новый купеобразный кроссовер, премьера которого впервые состоялась в Москве в прошлом году, проходит активные дорожные испытания.
Renault провела тесты купе-кроссовера Arkana на льду озера Ладога
20.02.2019 17:21
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И это не удивительно, ведь еще во время премьеры сообщалось, что его серийное производство стартует в первой половине этого года, а до конца года кроссовер появится в продаже.
Ранее публиковались в Сети шпионские фото новинки, но теперь ее показали на видео в камуфляже.
Renault испытала купе-кроссовер Arkana на льду озера Ладога в Карелии и продемонстрировала его журналистам.
На тестировании, как сообщается, была показана полноприводная версия Arkana с производительным двигателем.
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