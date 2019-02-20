Renault провела тесты купе-кроссовера Arkana на льду озера Ладога

Новый купеобразный кроссовер, премьера которого впервые состоялась в Москве в прошлом году, проходит активные дорожные испытания.

И это не удивительно, ведь еще во время премьеры сообщалось, что его серийное производство стартует в первой половине этого года, а до конца года кроссовер появится в продаже.

Ранее публиковались в Сети шпионские фото новинки, но теперь ее показали на видео в камуфляже.

Renault испытала купе-кроссовер Arkana на льду озера Ладога в Карелии и продемонстрировала его журналистам.

На тестировании, как сообщается, была показана полноприводная версия Arkana с производительным двигателем.

