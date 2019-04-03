VinFast в России запатентовала внешность двух новинок

Впервые вьетнамская автомобильная компания была представлена на автосалоне в Париже осенью прошлого года.

На мотор-шоу марка продемонстрировала новый седан и кроссовер, но тогда о перспективах появления новинок на российском рынке не упоминалось.

Но как оказалось, VinFast в России запатентовала внешность своих моделей, что указывает на намерение марки выйти на рынок нашей страны.

Патентные изображения седана и кроссовера появились в базе Роспатента. Напомним, что в Париже были представлены концепты автомобилей с названиями LUX A2.0 и LUX SA 2.0, где последний является кроссовером.

Эти модели разрабатывались с участием специалистов Pininfarina, а их моторная гамма, как и платформы использовали от компании BMW.