В Париже официально представили вьетнамский бренд VinFast‍

Первые автомобили вьетнамской компании VinFast, как и было обещано, дебютировали в рамках Парижского автосалона, который начал свою работу 2 октября.

Новинками от компании стали седан и кроссовер с названиями LUX A2.0 и LUX SA 2.0. На мотор-шоу компания показала уже серийные модели и стоит отметить, что они создавались совместно с ателье Pininfarina.

Как рассказали представители бренда, серийное производство новинок стартует в сентябре следующего года. Старт производство запланирован на строящемся предприятии компании в городе Хайфон.

В планах VinFast в течении шести лет довести объёмы производство до 500 тысяч единиц в год. В основе автомобилей располагается платформа автомобилей BMW 5-Series и X5 предыдущего поколения.

В движение новинки будут приводится силовыми установками, созданными на базе двигателей от BMW, а их мощность будет 178 и 230 л.с., при этом в качестве трансмиссии предложат 8-ступенчатую автоматическую коробку, которая работает с заднеприводной системой.

Система привода на обе оси для автомобилей будет доступна, но за дополнительную плату. Седан от VinFast ускорится до 100 км/ч за 7,1 секунды, а у кроссовера показатель составит 8,9 секунды.