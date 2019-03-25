Renault тизером анонсировала премьеру кросс-купе Renault Arkana

Мировая премьера нового купеобразного кроссовера состоялась впервые в прошлом году на автосалоне в Москве, а второй страной, где появится новинка становится Южная Корея.

Там, сегодня Renault анонсировала премьеру кросс-купе Arkana, опубликовав тизерное видео. Купеобразный кроссовер в Южной Корее дебютирует 28 марта.

Как и на автошоу в Москве в Южной Корее представят концепт новинки и более того он будет показан под местным брендом Samsung.

Также известно, что на том рынке модель будет представлена под собственным названием XM3 Inspire, подобно тому, как продаются в стране Koleos и Talisman, имеющие собственные названия QM6 и SM6.

Напомним, что первым рынком, где стартуют продажи Arkana станет именно российский, а после он поступит в продажу и в Корее. В дальнейшем новинка будет предлагаться на рынке Бразилии и Китая.