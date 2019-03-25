Мировая премьера нового купеобразного кроссовера состоялась впервые в прошлом году на автосалоне в Москве, а второй страной, где появится новинка становится Южная Корея.
Renault тизером анонсировала премьеру кросс-купе Renault Arkana
25.03.2019 17:51
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Там, сегодня Renault анонсировала премьеру кросс-купе Arkana, опубликовав тизерное видео. Купеобразный кроссовер в Южной Корее дебютирует 28 марта.
Как и на автошоу в Москве в Южной Корее представят концепт новинки и более того он будет показан под местным брендом Samsung.
Также известно, что на том рынке модель будет представлена под собственным названием XM3 Inspire, подобно тому, как продаются в стране Koleos и Talisman, имеющие собственные названия QM6 и SM6.
Напомним, что первым рынком, где стартуют продажи Arkana станет именно российский, а после он поступит в продажу и в Корее. В дальнейшем новинка будет предлагаться на рынке Бразилии и Китая.
Предсерийный кроссовер Renault Arkana впервые замечен на тестах
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