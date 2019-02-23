Засекреченный в России серийный Renault Arkana показали в Бразилии

Бразильское издание Noticias Automotive показало патентные изображения купе-кроссовера Renault Arkana, который впервые был представлен на Московском международном автосалоне в 2018 году.

Судя по показанным изображениям, серийный кроссовер не сильно будет отличатся от концептуальной модели.

В продаже Arkana появится в 2019 году. Его будут собирать в России и его специально разрабатывали для развивающихся стран.

В основе купе-кроссовера лежит модернизированная платформа B0, на которой разработан и популярный Kaptur.

При этом у Arkana колесная база в сравнении с Kaptur вырастет на 50 мм. Общая длина автомобиля составит 4550 мм.

Предположительно, под капотом российской версии Renault Arkana будет устанавливаться 1,33-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. Трансмиссия скорее всего будет CVT X-Tronic, привод передний, а полный предложат в качестве опции.

Не исключено, что еще будет предлагаться 1,6-литровый атмосферный мотор, работающий с механической коробкой или вариатором.

Renault Arkana будет продаваться в РФ, Китае, странах СНГ и Южной Корее, причем для каждой страны автомобиль будет проходить полную адаптацию.