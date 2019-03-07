В конце прошлого месяца чешская марка официально представила новый кроссовер Skoda Kamiq , также его показали общественности на автосалоне в Женеве.

В российском офисе Volkswagen Group уже рассказали о перспективах появления новинки в России.

В компании говорят, что компактный кроссовер Skoda Kamiq может приехать в Россию, однако пока о сроках говорить рано, так как возможность рассматривается и окончательного решения еще не принято.

Сейчас же главной целью компании является запуск нового Karoq, который будет запущен в серию этой осенью.