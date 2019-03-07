В конце прошлого месяца чешская марка официально представила новый кроссовер Skoda Kamiq, также его показали общественности на автосалоне в Женеве.
Компактный кроссовер Skoda Kamiq может приехать в Россию
07.03.2019 15:02
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В российском офисе Volkswagen Group уже рассказали о перспективах появления новинки в России.
В компании говорят, что компактный кроссовер Skoda Kamiq может приехать в Россию, однако пока о сроках говорить рано, так как возможность рассматривается и окончательного решения еще не принято.
Сейчас же главной целью компании является запуск нового Karoq, который будет запущен в серию этой осенью.
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