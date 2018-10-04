Новый компактный кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в конце 2019 года

Чешская марка на российском рынке начнет продажи нового компактного кроссовера, в модельной линейке который будет заменой Yeti.

Новинка Skoda Karoq появится на рынке РФ в конце 2019 года. Более того, на территории РФ будет осуществляться и его производство, правда с площадкой в компании пока не определились.

Как сообщают СМИ, кроссовер может встать на конвейер предприятия в Нижнем Новгороде или Калуге. В основе кроссовера располагается платформа MQB.

Длина кроссовера Skoda Karoq составит 4 382 мм, ширина – 1841 мм, а высота и колесная база — 1 605 мм и 2 638 мм соответственно Объём багажного отделения составляет 521 литр, а при сложенных сидениях показатель составит 1630 литров.

Силовая линейка автомобиля представлена бензиновыми двигателями объёмом 1,0 (115 л.с.) и 1,5 (150 л.с.), а также дизельными моторами 1,5 (115 л.с.) и 2,0 с отдачей 150 и 190 лошадиных сил.

Самый мощный двигатель будет работать в паре только с роботизированной семискоростной коробкой, а все другие двигатели предложат и с шестискоростной механикой.

С какими силовыми установками автомобиль приедет в Россию сейчас неизвестно, но в компании планируют предложить версии как с передним приводом, так и на все колеса.