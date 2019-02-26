Skoda представила новый компактный кроссовер Skoda Kamiq

Новинка будет располагаться в модельном ряду ниже автомобилей Karoq и Kodiaq, а ее премьерный показ состоится в рамках Женевского автосалона.

Но до этого чешская марка решила рассекретить автомобиль с названием Skoda Kamiq, который разрабатывали для европейского рынка.

Кроссовер с таким названием продается с прошлого года на рынке Китая, однако европейская версия является полностью другой. В основе компактной новинки располагается платформе MQB. Габариты кроссовера составили: 4 241/1 793/1 531 мм, расстояние между осями – 2 651 мм.

Дизайн европейского Skoda Kamiq выполнен в стилистике концерта Vision X. Для заказа предложат колесные диски от 16 до 18 дюймов. В салоне модели будет 10,25-дюймовый экран, а также информационно-развлекательная система с дисплеями размером от 6,5 до 9,2 дюйма.

Как заявили в компании объём багажника составляет 400 литров, а при сложенных сидениях показатель составит 1 395 литров.

Линейка двигателей подставлена литровым бензиновым двигателем, который имеет мощность 95 л.с. при 175 Нм крутящего момент, работая в паре с пятискоростной механикой.

Этот же двигатель в более дорогих комплектациях будет иметь мощность 115 л.с. при 200 Нм крутящего момента.

В паре с такой версией мотора будет работать 6-ступенчатая КП и за дополнительную плату будет доступен семискоростной робот.

В самых дорогих исполнениях новинка получила 1,5-литровый агрегат с отдачей 150 л.с. при 250 Нм. В качестве трансмиссии будут те же коробки, что и у предыдущего двигателя. На некоторых рынках Kamiq будет продаваться в версии с литровым двигателем G-Tec (90 л. с.).