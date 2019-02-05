Volkswagen на видео показал какие новинки представит в 2019 году

Немецкий автопроизводитель опубликовал официальный видеоролик, в котором были продемонстрированы модели, готовящиеся к дебюту в этом году.

Помимо обновленных автомобилей и их новых версий, поклонников ожидают и абсолютно новые автомобили. Одной из самых ярких премьер этого года станет презентация восьмого поколения популярного Golf. Его дебют должен состояться в третьем квартале года.

Позднее появится и заряженная 286-сильная версия Golf GTI TCR. Также среди новинок есть и обновленный Passat. Его уже показали на автосалоне в Детройте.

Помимо этого Volkswagen готовит к выходу первый автомобиль из линейки I.D. Им станет электрический хэтчбек с предварительным названием Neo.

Эта новинка должна получить запас хода около 550 км. Еще в модельном ряду в этом году появится внедорожник-кабриолет.

Им станет модификация T-Roc, после дебюта которой состоится выход компактного кроссовера T-Cross. Еще компания проведет показ нового концепта I.D. R Pikes Peak.

